Pelé, migliorano le sue condizioni: lascerà la terapia intensiva

Lo ha reso noto la figlia Kely su Instagram. Nel post alcuni aggiornamenti sulla salute del padre e una sua foto dal letto dell'ospedale di San Paolo. Nel referto medico: "sta guarendo in modo soddisfacente"

Edson Arantes do Nascimento, noto al mondo come ‘O Rey’ Pelé, è pronto a lasciare la terapia intensiva. Il tre volte campione del mondo brasiliano era stato ricoverato lo scorso 4 settembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per l’asportazione di un tumore.

L’ultimo referto medico leggi anche Milan, valutiamo esposto Figc per cori a Bakayoko Lo ha annunciato una delle figlie, Kely Nascimento, con un post su Instagram: “Si sta riprendendo bene dall’operazione. Non ha dolore, è di buon umore”, l’unico problema sembrerebbe che “può mangiare solo gelatina”. La foto del padre ottantenne sorridente sul lettino d’ospedale è stata pubblicata a poche ore dall’ultimo referto medico, comunque positivo: “Il paziente Edson Arantes do Nascimento sta guarendo in modo soddisfacente, è cosciente, parla normalmente e mantiene normali segni vitali".

