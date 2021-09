Pelé dopo l'operazione: "Mi sto riprendendo bene"

"Mi sto riprendendo bene”. A farlo sapere, con un post su Instagram, in cui ricorda anche l'amico Roberto Carlos, è Pelé, dopo l'operazione di sabato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per la rimozione di un sospetto tumore al colon.

Il ricovero di Pelé e l'operazione

approfondimento

Pelé compie 80 anni: quella rovesciata in "Fuga per la vittoria"

L'ospedale aveva reso noto lunedì che l'80enne ex stella del calcio era in convalescenza dopo l’intervento. "Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici", aveva subito commentato - sempre sui suoi profili social - lo stesso Pelé, per rassicurare i fan. "Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica", avevano anche spiegato dall'ospedale dove Pelé è ricoverato dallo scorso 31 agosto.