Milan, valutiamo esposto Figc per cori a Bakayoko

Gli ultras della Lazio hanno indirizzato un coro razzista verso il centrocampista del Milan al momento del suo ingresso in campo nella ripresa

Caso di razzismo a San Siro durante Milan-Lazio, match vinto 2-0 (reti di Rafael Leao e Ibrahimovic) dalla squadra di Stefano Pioli. Vittima Bakayoko, centrocampista dei rossoneri: "In merito ai cori discriminatori all'indirizzo del nostro calciatore Bakayoko provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC", ha scritto il club di via Aldo Rossi sul suo profilo Twitter.

La vicenda

Gli ultras della Lazio hanno indirizzato un coro razzista verso il centrocampista del Milan al momento del suo ingresso in campo nella ripresa. Bakayoko, infatti, al 15' del secondo tempo ha preso il posto di Kessie, per poi alzare bandiera bianca dopo 14' per un risentimento muscolare.