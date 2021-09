Olimpiadi invernali 2022: il Cio esclude la Corea del Nord

Gli unici assenti

approfondimento

La decisione di non partecipare ai giochi in Giappone era stata presa lo scorso 6 aprile. In una fase in cui il mondo stava conoscendo la variante Delta, i nordcoreani scelsero “proteggere gli atleti” dal virus. Una spiegazione che lasciava trapelare una certa diffidenza circa il protocollo sanitario in elaborazione dalle autorità giapponesi e che sembrava poter essere condivisa in pochi giorni anche da altri Paesi. Alla fine, dei 206 invitati solo la Corea del Nord mancava all’appello: “Non hanno adempiuto al loro obbligo di partecipazione stabilito nella Carta olimpica”, ha detto il presidente del Cio Thomas Bach e così sono sospesi per l’intero 2022. Non solo, a causa delle sanzioni internazionali il Comitato ha fatto sapere che non riceveranno nemmeno i contributi che gli spettavano per aver partecipato alle precedenti Olimpiadi.