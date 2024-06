Europei 2024: Olanda-Austria 2-3, Francia-Polonia 1-1

Continuano gli Europei 2024 . Due le partite che si sono giocate alle 18: Francia-Polonia è finita 1-1, un pareggio che costringe i transalpini alla qualificazione come secondi nel gruppo D. Mentre Olanda-Austria è finita 2 a 3, con gli austriaci che si qualificano così come primi nel girone mentre l'Olanda è terza e dovrà attendere la fine della fase a gironi per rientrare tra le migliori terze e andare alla prossima fase. Alle 21 si giocano Danimarca-Serbia e Inghilterra-Slovenia. Ieri l'Italia di Spalletti, grazie al pareggio all’ultimo secondo contro la Croazia (1-1), si è qualificata agli ottavi e affronterà la Svizzera il 29 giugno.

La cronaca di Francia-Polonia 1-1

Finisce senza reti il primo tempo di Francia-Polonia, ma certo non mancano le occasioni da entrambe le parti: per i francesi sono Theo Hernandez, Dembele e Mbappe ad andare vicino al gol, mentre la Polonia già eliminata ci prova con Urbanski e Lewandowski. Nella ripresa la Francia passa in vantaggio grazie alla rete, su rigore, di Mbappe ma la Polonia trova il gol del pari con Lewandowski, sempre su calcio di rigore. Con questo risultato e la contemporanea vittoria dell’Austria, la Francia è qualificata agli ottavi come seconda del girone mentre la Polonia è ultima ed eliminata.



Il tabellino di Francia-Polonia

FRANCIA (4-3-3): Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kanté (16' st Giroud), Rabiot (16' st Camavinga), Tchouameni, Dembélé (41' st Kolo Muani), Mbappé, Barcola (16' st Griezmann). All.: Deschamps.



POLONIA (3-4-3): Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Szymanski (23' st Swiderski), Zielinski, Zalewski (23' st Skoras), Urbanski, Lewandowski. All.: Probierz.



Reti: nel st 10' Mbappè (rig.), 34’ Lewandowski (rig.)

La cronaca di Olanda-Austria 2-3

Bastano pochi minuti all’Austria per trovare la via del gol: dopo 6 giri d’orologio Malen prova a intercettare un cross in scivolata, ma il pallone finisce nella sua rete. Dopo 35 minuti Koeman, l’allenatore olandese, fa un cambio tattico, ma il risultato al termine dei primi 45 minuti è di 1 a 0. Nella ripresa l’Olanda pareggia dopo nemmeno due minuti, grazie al gol di Gakpo. L’Austria però torna avanti con la rete di Schmid, ma l’Olanda pareggia ancora con Depay. In un secondo tempo molto divertente, l’Austria trova nuovamente il gol del vantaggio con Sabitzer. Con questo risultato, e complice il pareggio tra Francia e Polonia, l’Austria passa come prima del girone mentre l’Olanda è terza.

Il tabellino di Olanda-Austria

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, De Vrijm Van Dijk, Aké (al 21' del st Van de Ven); Reijnders (al 21' st Wijnaldum), Schouten, Veerman (al 35' Simons); Malen (al 27' del st Weghorst), Depay, Gakpo. All: Koeman.



AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Wober, Lienhart (al 19' del st Querfeld), Prass; Seiwald, Grillitsch (al 19' del st Laimer), Wimmer (al 19' del st Baumgartner), Sabitzer, Schmid (al 47' del st Weimann), Arnautovic (al 33' st Gregoritsch). All: Rangnick.



Reti: autorete di Malen al 6', Gakpo al 2' st, Schmid al 14' st, Depay al 33' st, Sabitzer al 35' st