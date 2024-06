Italia-Svizzera, quando si giocano gli ottavi e cosa può succedere poi

È tempo di ottavi per gli Azzurri. Dopo il pareggio al 98’ contro la Croazia, l’Italia si classifica matematicamente al secondo posto del Girone B, avanzando quindi agli ottavi di finale di questo Europeo di Germania. L’avversaria sarà la Svizzera, ovvero la seconda classificata del Girone A. Appuntamento sabato 29 giugno alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino, uno stadio che potrebbe far riemergere alcuni ricordi un po’ nostalgici agli italiani.

Cosa succede dopo

Se gli Azzurri passano il turno con la Svizzera, incontreranno la vincente della partita tra la prima del gruppo C e una delle migliori terze. L'Italia dovrà aspettare 24 ore per scoprire la futura avversaria. In particolare, dal gruppo C potrebbero arrivare gli inglesi, che sono ora a 4 punti e che incontrano la Slovenia (a 2 punti) nella partita di mercoledì 25 giugno.