Italia, cosa serve per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022

I due pari contro Bulgaria e Svizzera complicano i piani di qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 per l’Italia. Al momento la classifica del girone C vede la Nazionale di Roberto Mancini in testa con 11 punti (5 partite giocate), poi la Svizzera con 7 (ma con due partite in meno). A seguire Bulgaria con 5 punti (5 giocate), Irlanda del Nord con 4 (3 giocate) e Lituania ferma a 0 (4 giocate). È proprio la situazione della Svizzera, che deve ancora tornare in pari con le partite disputate, il principale motivo di preoccupazione per la Nazionale di Mancini: gli elvetici, vincendo entrambe le partite da "recuperare", scavalcherebbero l'Italia in testa al girone. A Qatar 2022, infatti, si qualificano direttamente solo le prime, mentre per le seconde ci saranno gli spareggi, con altri tre posti disponibili.

La situazione del girone

Se la Svizzera vincesse le due partite che ha in meno rispetto all'Italia, infatti, scalzerebbe gli Azzurri dalla testa del girone. Per avere le idee più chiare sul percorso dell’Italia verso la qualificazione ai prossimi Mondiali, bisognerà aspettare la pausa di ottobre: mercoledì 8 settembre sono in programma le ultime due gare dell'attuale sosta: Italia-Lituania e Irlanda del Nord-Svizzera. Il mese successivo invece l'Italia non scenderà in campo nelle qualificazioni ma giocherà le fasi finali di Nations League, e in questa “tornata” la Svizzera recupererà i due match in meno rispetto agli Azzurri, giocando contro Lituania e Irlanda del Nord.

Potrebbe diventare decisivo lo scontro diretto

Se l’Italia vincesse contro la Lituania e la Svizzera allo stesso tempo dovesse prevalere in tutte le partite restanti, la nazionale elvetica andrebbe a trovarsi in testa al girone con due punti in più rispetto agli Azzurri. E in questo caso diventerebbe decisivo lo scontro diretto allo Stadio Olimpico di Roma del 12 novembre, con gli Azzurri che in quella situazione di classifica sarebbero obbligati alla vittoria per ottenere il primo posto del girone e quindi la qualificazione diretta a Qatar 2022, anche se l’Italia dopo quel match è attesa dall’ultima partita del girone, contro l’Irlanda del Nord, prevista per il 15 novembre.