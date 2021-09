Svizzera-Italia 0-0: la partita in diretta

1/6 ©Ansa

Dopo l’1-1 contro la Bulgaria, l’Italia torna in campo contro la Svizzera per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Il risultato è 0-0. Gli Azzurri sono primi nel gruppo C, con dieci punti in quattro partite, inseguiti proprio dalla Svizzera, a -4 con due gare in meno

