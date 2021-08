Paralimpiadi Tokyo, Achenza bronzo nel triathlon ptwc

A 50 anni l'Azzurro guadagna la 19esima medaglia per l'Italia: "È stata una gara bellissima". Oro all'olandese Jetze Plat e argento per l'austriaco Florian Brungraber. Pier Alberto Buccoliero, al debutto paralimpico, ha centrato il nono posto

È arrivata la diciannovesima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la terza dal triathlon: a 50 anni Giovanni Achenza ha ottenuto il bronzo nella categoria ptwc. La gara è stata vinta dall'olandese Jetze Plat, che ha bissato così il trionfo di 5 anni fa. Medaglia d'argento per l'austriaco Florian Brungraber. Pier Alberto Buccoliero, al debutto paralimpico, centra il nono posto ( IL MEDAGLIERE ).

Achenza: "Una gara bellissima"

approfondimento

Bebe Vio: ho rischiato di morire a causa di infezione da stafilococco

"È stata una gara bellissima - commenta Achenza -. Sin dalla prima frazione mi sentivo pronto. Ho disputato un ottimo nuoto, un buon cambio e sono partito per la frazione di ciclismo. Anche in questa fase mi sentivo decisamente bene: sono stato in testa diversi chilometri". E definisce "stupenda" la sua medaglia.