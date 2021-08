Bebe Vio: ho rischiato di morire a causa di infezione da stafilococco

"Devo ringraziare l'ortopedico"

"È stato un miracolo e per questo devo ringraziare l'ortopedico che mi ha operato, si chiama Accetta, e tutto lo staff che mi ha aiutato a prepararmi. Un'impresa che sembrava impossibile. Ecco perché ho pianto tanto", ha aggiunto la campionessa. Vio ha spiegato che questa seconda medaglia d'oro è molto diversa da quella conquistata a Rio. In Brasile "è stata l'emozione della prima volta" mentre a Tokyo non era nemmeno sicura di partecipare. Dopo l'infezione, infatti, ha spiegato che "neanche era" scontato "tornare a tirare. Abbiamo preparato tutta l'Olimpiade in due mesi. Quindi è stata veramente tosta".