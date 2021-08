Paralimpiadi Tokyo 2020, Bebe Vio vince l’oro nel fioretto

Bebe Vio ha vinto l’oro nel fioretto femminile, categoria B, alle Paralimpiadi di Tokyo. La campionessa paralimpica in carica ha battuto in finale per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, che già aveva sconfitto in finale a Rio 2016. La 24enne veneta in semifinale ha battuto per 15-4 la russa Ludmila Vasileva e ai quarti di finale la georgiana Irma Khetsuriani per 15-6. Per l’Italia si tratta della 18esima medaglia ai Giochi paralimpici in corso in Giappone (IL MEDAGLIERE COMPLETO).