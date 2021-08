Spareggi Champions League: risultati, gol e highlights. VIDEO

Strappano il pass per la fase a gironi lo Young Boys con 3-2 sul Ferencvaros, il Malmo e il Benfica grazie al risultato dell’andata. Stasera 25 agosto ci saranno altre tre gare in contemporanea Condividi:

Prima serata di verdetti per gli spareggi della Champions League. Nella serata del 24 agosto lo Young Boys vince 3-2 in casa del Ferencvaros e si qualifica. Il Ludogorets batte 2-1 il Malmo ma non basta: si qualificano gli svedesi in virtù del 2-0 dell’andata. Finisce 0-0 Psv-Benfica: si qualificano alla fase a gironi i portoghesi grazie al 2-1 dei primi 90 minuti.

LUDOGORETS-MALMOE leggi anche Calcio, Uefa: ammesse a Champions Juventus, Barcellona e Real Madrid I bulgari del Ludogorets vincono 2-1 contro il Malmoe, ma non basta: grazie al 2-0 conquistato dagli svedesi all’andata, sono loro a passare il turno. Al 10’ Nedyalkov, il capitano del Ludogorets, riapre il discorso qualificazioni con un gol da centro area. Al 42’ Birmancevic pareggia su calcio di punizione. Al 60’ un fallo di mano in area regala un rigore al Malmoe: segna Sotiriou e il Ludogorets passa in vantaggio. Ma a strappare il pass è il Malmoe. (VIDEO)



FERENCVAROS-YOUNG BOYS Lo Young Boys replica il 3-2 dell’andata al Ferencvaros e strappa la qualificazione. Vantaggio immediato per gli svizzeri che segnano con un colpo di testa al 4’ di Zesiger su calcio d’angolo. Al 18’ arriva il pareggio del Ferencvaros con il gol di Wingo, che segna la sua prima rete nelle competizioni europee. Vantaggio degli ungheresi al 27’ con gol di Mmaee, che svetta di testa su calcio d’angolo. Grande azione dello Young Boys sulla destra: Elia la mette al centro e Fassnacht segna il pareggio al 56’. Chiude la partita il gol di Mambimbi al 93’, con cui lo Young Boys passa ai gironi. (VIDEO)

PSV-BENFICA Nel ritorno dei playoff, il Benfica pareggia 0-0 in casa del Psv Eindhoven. Sono i portoghesi a passare il turno grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta all'andata. Il Benfica resta in 10 dal 32' del primo tempo per l'espulsione di Verissimo. Tante le occasioni da gol per il Psv: su tutte la traversa colpita da Zahavi al 62’. Nonostante l’inferiorità numerica il Benfica riesce a resistere agli assalti degli olandesi, portando a casa il primo obiettivo stagionale. (VIDEO)