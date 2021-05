Champions League, stasera alle 21 la finale Manchester City-Chelsea

Alle 21, nella cornice dell'Estádio do Dragão di Porto, va in scena l'ultimo atto della competizione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno

Stasera, alle ore 21, nella cornice dell'Estádio do Dragão di Porto, va in scena l'ultimo atto della Champions League 2020-21: Chelsea e Manchester City si giocano il trofeo per club più ambito. Pep Guardiola, allenatore di De Bruyne e compagni, proverà a vincere per la terza volta la competizione, mentre Thomas Tuchel non vuole perdere la finale per la seconda stagione di fila.