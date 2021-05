Champions League, Manchester City-Psg 2-0: video, gol e highlights

Dopo il 2-1 dell'andata una doppietta di Mahrez regala per la prima volta la finale della massima competizione europea al club inglese. L'algerino apre le marcature all'11' e chiude i conti al 63' in contropiede su assist di Foden. Per i francesi una traversa con Marquinhos sull'1-0. Domani l'altra semifinale di ritorno tra Chelsea e Real Madrid: si parte dall'1-1 dell'andata

È il Manchester City la prima finalista della Champions League 2020-2021. Gli inglesi battono ancora il Psg per 2-0 grazie a una doppietta di Mahrez, dopo aver già battuto i parigini per 2-1 all’andata e conquistano per la prima volta nella loro storia la finale della massima competizione europea. Match da dimenticare per il Psg, che speravano nella rimonta ma hanno visto la partita mettersi subito in salita con il gol di Mahrez all’11’. La squadra di Pochettino, senza Mbappé (in panchina ma acciaccato), reagisce, colpisce una traversa con Marquinhos, ma nella ripresa viene trafitta ancora in contropiede e ancora da Mahrez . Domani sera il ritorno dell'altra semifinale, Chelsea-Real Madrid, dopo l'1-1 della partita d'andata ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE ).

Primo tempo



Il match comincia con il campo ancora ricoperto dalla grandine caduta sull'Etihad Stadium fino a poco prima della partita: i chicci coprono gran parte del terreno di gioco. Il Psg scende in campo senza Mbappé, in panchina ma ancora non pronto per una contrattura al polpaccio. Nel primo tempo il Manchester City passa quasi subito in vantaggio grazie al gol all'11' di Mahrez. Il Psg parte subito aggressivo alla ricerca della rimonta. Dopo un rigore chiesto dai parigini per una presunta ma annullatto giustamente dopo una review al Var, al primo affondo la squadra di Guardiola trova l’1-0: lungo lancio di Ederson dalla sua area che trova Zinchenko, conclusione deviata di De Bruyne con la palla che arriva a Mahrez, che batte Navas con un diagonale. La risposta del Psg arriva quasi immediata con un colpo di testa Marquinhos che tocca la traversa.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un piglio diverso per il Manchester City, pronto a sfruttare ogni occasione concessa dal Psg per chiudere definitivamente i conti. Al 54' grande parata di Navas su Foden lanciato a rete, ma il trequartista del City era in fuorigioco. Pochettino prova il tutto per tutto inserendo Kean per Icardi e Draxler per Herrera, ma subito dopo arriva il colpo del ko: contropiede lanciato del City, la palla arriva sul fondo a Foden che mette in mezzo per Mahrez che da due passi realizza la doppietta personale. Al 69' un Di Maria innervosito viene espulso per un fallo di reazione su Fernandinho.



Il tabellino di Manchester City-Psg 2-0



11' e 63' Mahrez

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne (82' Sterling), Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva (82' Gabriel Jesus), Foden (85' Aguero). All. Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi (75' Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (83' Bakker); Herrera (62' Draxler), Paredes (75' Pereira); Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi (62' Kean). All. Pochettino



Ammoniti: Herrera, Verratti, Zinchenko, De Bruyne, Kimpembe, Pereira

Espulso: Di Maria