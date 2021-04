Champions League, Psg-Manchester City 1-2: video, gol e highlights

La cronaca della partita

Primo tempo a buoni ritmi, con i padroni di casa che rispondono alle manovra del City e si portano in vantaggio con un colpo di testa di Marquinhos sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Paris Saint Germain meritatamente in vantaggio. La squadra di Pochettino fa la partita, City in leggera difficoltà anche se la squadra di Guardiola ha avuto un’ottima chance con Foden che da buona posizione si è fatto parare la conclusione da Navas. Nonostante le difficoltà e le poche occasioni create, al 65' gli inglesi trovano il pareggio con un tiro cross di De Bruyne che inganna la difesa del Psg e Navas, andandosi a infilare nell'angolino basso della porta. II match si trasforma in vera e propria beffa per il Psg, che al 72' subisce anche l'1-2 con una punizione di Mahrez che "buca" la barriera e finisce in rete. Al 77' i parigini restano anche in 10 per un brutto fallo di Gueye su Gundogan sanzionato con il cartellino rosso.

Il tabellino: Psg-Manchester City 1-2

16' Marquinhos (P), 65' De Bruyne (M), 72' Mahrez (C)

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes (83' Herrera); Di María (80' Danilo Pereira), Verratti, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo (61' Zinchenko); Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All. Guardiola

Ammoniti: Cancelo, Paredes, De Bruyne

Espulso: Gueye