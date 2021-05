Champions League, Chelsea-Real Madrid 2-0: video, gol e highlights

Sarà Manchester City-Chelsea la finale di Champions League della stagione 2020/2021. Ieri gli uomini di Guardiola hanno eliminato il Psg, oggi la seconda semifinale ha visto di fronte i Blues londinesi e il Real Madrid. Dopo l’1-1 dell’andata, a Stamford Bridge i padroni di casa hanno vinto 2-0, guadagnandosi la finale.

La cronaca

A inizio match gol annullato per fuorigioco a Timo Werner, che poco dopo però segna di testa concludendo una bella azione con conclusione di Havertz contro la traversa prima del tap in vincente dell'ex Lipsia. Nella ripresa il Chelsea ha una serie incredibile di occasioni per il raddoppio con Havertz (due volte), Thiago Silva (due volte), Kantè e Mount ma le sciupa tutte. Alla fine però i Blues trovano il 2-0 all'85esimo: Kanté recupera un pallone nella trequarti del Real, serve Pulisic in area, l'esterno si gira, attende il movimento di Mount e gli serve una palla d'oro che vale il raddoppio. Il Chelsea va in finale: sarà quindi la squadra di Tuchel a giocarsi il trofeo per club più prestigioso d'Europa contro i Citizens nella finale (tutta inglese) del 29 maggio all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).