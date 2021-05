6/14 ©LaPresse

Mourinho alla Roma – Tra le ufficialità c’è anche quella, non recentissima, di Mourinho alla Roma. La nuova dirigenza Friedkin ha deciso di esonerare il portoghese Paulo Fonseca e di sostituirlo con il più celebre connazionale ex, tra le altre, di Inter, Chelsea e Real Madrid. Per lo Special One si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza in nerazzurro che si era conclusa con lo storico triplete del 2010