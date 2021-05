Nike lasciò Neymar per le accuse di abusi sessuali su una dipendente

La posizione di Nike

"Nike ha concluso la sua partnership con l'atleta perché si è rifiutato di collaborare a un'indagine in buona fede su accuse credibili di illeciti commessi contro una dipendente", ha detto Nike in comunicato diffuso oggi e specificando che tale "indagine non è stata conclusiva". Sarebbe così spiegata l'improvvisa interruzione avvenuta nell’agosto del 2020 del rapporto tra l’azienda e il calciatore, quando ancora mancavano 8 anni alla scadenza dell'accordo.

Neymar nega le accuse

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la dipendente coinvolta nella vicenda nel 2016 avrebbe raccontato a degli amici e a dei colleghi di lavoro che Neymar tentò di costringerla a un rapporto di sesso orale nella stanza di un hotel a New York, città dove la donna si trovava per coordinare una serie di eventi con il campione e il suo entourage. Neymar nega ogni accusa, riferisce una sua portavoce, e si difenderà con forza da quello che viene definito un attacco senza alcun fondamento. La portavoce ribadisce poi che la rottura tra Nike e Neymar è avvenuta solo per motivi commerciali.