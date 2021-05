Real Madrid, Zidane lascia la panchina dei Galacticos

Manca ancora l’ufficialità ma Zinedine Zidane avrebbe annunciato al Real Madrid la volontà di lasciare il club. A riportare la notizia sono alcuni media spagnoli.

Zidane e il Real

Zidane siede sulla panchina del Real Madrid da gennaio 2016 (c’è stata una temporanea interruzione del rapporto con il club da giugno 2018 a marzo 2019). Ha chiuso la stazione senza trofei ma con il club ha conquistato in passato tre Champions League, due edizioni della Liga, due Supercoppe europee, due Supercoppe di Spagna e due Coppe del mondo per club. Sotto contratto fino al 30 giugno 2022, Zidane viene dato da tempo in partenza dalla stampa spagnola. Sabato aveva detto che avrebbe discusso con il Real del suo futuro nei "prossimi giorni".

Real verso Allegri?

Secondo alcune fonti, adesso il Real potrebbe puntare su Massimiliano Allegri. L'agente dell'ex allenatore della Juventus era stato avvistato a Madrid nella giornata di martedì. Ma il club non tralascia anche la possibilità di affidare la squadra all'ex capitano Raul.