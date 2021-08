Messi al PSG, c’è l’accordo. L'argentino vola a Parigi con la moglie

Ufficialità sempre più vicina per l’arrivo di Lionel Messi al PSG. Il padre e agente del fuoriclasse argentino ha infatti confermato ai giornalisti che lo hanno intercettato all'aeroporto di Barcellona che il fantasista argentino giocherà il prossimo anno per il Paris Saint-Germain. A domanda specifica, ovvero se il figlio stesse per firmare con il club francese, Jorge Messi ha risposto con un "Sì". Sui social sono poi state pubblicati immagini e video che vedono l’ormai ex Barça in partenza per Parigi. L'attaccante argentino è atteso questo pomeriggio nella Ville Lumière per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al PSG. Il sei volte pallone d'oro si unirà alla corte di Pochettino per le prossime due stagioni, con opzione per una terza.