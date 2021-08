Lukaku-Chelsea, accordo raggiunto: all'Inter 115 milioni

Lukaku salterà allenamento e amichevole col Parma

L'intesa è arrivata dopo l'ennesima giornata di contatti tra i due club e Federico Pastorello, procuratore di Big Rom. Le parti stanno ora limando gli ultimi dettagli della negoziazione. A conferma della chiusura della trattativa il fatto che Lukaku non parteciperà all'allenamento del sabato pomeriggio e all'amichevole in programma domenica 8 agosto tra Inter e Parma. L'attaccante lascia quindi i nerazzurri dopo due stagioni al top. Il belga in 95 presenze ha segnato 64 gol. E nella scorsa stagione è stato tra i principali artefici della conquista del diciannovesimo scudetto da parte dei nerazzurri (I FESTEGGIAMENTI IN DUOMO - LUKAKU FESTEGGIA IN GIRO PER MILANO), venendo eletto MVP della Serie A, e firmando 24 reti in 36 apparizioni in campionato.