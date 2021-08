Messi verso il Psg, attesa per la conferenza stampa al Camp Nou

L'argentino parlerà l'8 agosto, alle 12, allo stadio del Barcellona. Dopo il mancato rinnovo del contratto con i blaugrana, la Pulce è a un passo dal club parigino. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma indiscrezioni dalla Spagna parlando della presentazione del giocatore fissata per il 10 agosto alla Tour Eiffel

Lionel Messi è sempre più vicino al Psg, dopo il mancato rinnovo del contratto col Barcellona. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, riportate anche da Sky Sport, si parla già di una presentazione in pompa magna alla Tour Eiffel fissata per martedì 10 agosto. Quel che è certo è che il club blaugrana ha annunciato, attraverso i propri canali social, una conferenza stampa del fuoriclasse argentino per domenica 8 agosto alle 12, al Camp Nou.