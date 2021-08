Tokyo, argento di Rizza nel K1 200 m e bronzo di Paltrinieri nel nuoto

La medaglia di Rizza è la numero 32 di Tokyo 2020 per l'Italia, che ha così uguagliato il bottino di Atene 2004 (dove furono 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi, miglior risultato dal 2000) quando mancano quattro giornate di gara compresa l'attuale. Il medagliere azzurro al momento conta 6 ori, 10 argenti e 16 bronzi. Per Rizza è la prima medaglia olimpica in carriera.

Bronzo di Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 Km di fondo in acque libere. È la seconda medaglia per Greg in questa Olimpiade dopo quella d'argento conquistata negli 800 stile libero. Una vera impresa per il 26enne di Carpi, arrivato a Tokyo dopo settimane difficili a causa della mononucleosi e anche dopo la recente delusione dei 1500. Con questo risultato, Paltrinieri è diventato il primo italiano (terzo al mondo dopo Oussama Mellouli nel 2012 e Florian Wellbrock oggi) a vincere una medaglia nel nuoto in vasca e in acque libere nella stessa Olimpiade. "Sono contento, è stato il massimo che potevo fare e va bene. È il giusto riconoscimento dopo due mesi d'inferno. Vado con via due medaglie e sono soddisfatto. Per come sono arrivato qui era difficile, e lo era anche che oggi con il caldo".