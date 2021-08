Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara oggi 5 agosto

Nella tredicesima giornata delle Olimpiadi sono numerose le discipline in cui gareggeranno i nostri atleti. Paltrinieri impegnato nel nuoto di fondo 10 km, attesa per il ritorno in pista di Jacobs e Tortu per la staffetta 4x100. Nella lotta è l'ora di Frank Chamizo, bronzo a Rio. Nel ciclismo su pista c'è Elia Viviani nell'omnium