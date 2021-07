Tokyo 2020, oro e bronzo nel canottaggio. Argento Paltrinieri (nuoto)

Fossa olimpica: Jessica Rossi fuori dalla finale

Jessica Rossi, una dei due portabandiera nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, non ce l'ha fatta a raggiungere la finale della Fossa donne (nella quale è stata oro a Londra 2012), piazzandosi all'ottavo posto delle qualificazioni. In finale andavano le prime sei. "Che volete che dica, sto ancora realizzando”, ha commentato Rossi. “Ho fatto 119, quindi un'ottima gara, e non credo di essere mancata in qualcosa o di non essere arrivata pronta, sono state le altre a dimostrarsi fortissime, e non mi aspettavo che qui ci fosse un livello così alto. Se le altre sono state più brave di me non posso recriminare nulla. L'Olimpiade è così: ti prepari quattro anni, in questo caso cinque, per due giorni di gara. Porto comunque via dei ricordi meravigliosi, ho fatto la portabandiera della delegazione italiana più folta di sempre", aggiunge. In finale poi l'altra azzurra Silvana Stanco ha chiuso, con 22/30, al quinto posto.

Gli altri risultati degli Azzurri



Nel nuoto Alessandro Miressi ha concluso al sesto posto la finale dei 100 stile libero delle. La medaglia d'oro è stata vinta dal fenomeno Usa, Caeleb Dressel, con il record olimpico di 47’02’’. Miressi ha nuotato in 47'86''. Nel volley femminile continua il percorso netto della nazionale italiana. Nella terza giornata del girone B, le azzurre hanno sconfitto l'Argentina per tre set a zero (25-21, 25-16, 25-15). Il sestetto allenato da Davide Mazzanti si conferma così in testa alla classifica del raggruppamento. Nel prossimo turno, sabato 31 luglio, alle ore 21.45 giapponesi (le 14.45 italiane) le azzurre giocheranno contro la Cina. Mauro De Filippis non si qualifica per la finale della Fossa olimpica. È stato eliminato nella gara maschile dopo uno spareggio con altri cinque tiratori che, come lui, avevano chiuso le eliminatorie al sesto posto. Finisce negli ottavi di finale l'avventura di Giordana 'Caterpillar' Sorrentino a Tokyo 2020. L'azzurra di Fiumicino, che combatte nella categoria dei pesi mosca, è stata infatti sconfitta ai punti per 5-0 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28) dalla rappresentante di Taipei Huang Hsiao-Wen.