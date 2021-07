Tokyo 2020, tutti gli italiani in gara giovedì 29 luglio

Nella sesta giornata delle Olimpiadi sono diverse le discipline in cui sono impegnati i nostri atleti. Molti di loro si giocano la medaglia: c'è attesa per il canottaggio, così come per il nuoto dove Paltrinieri e Miressi possono ambire a salire sul podio. In pedana anche la portabandiera Rossi, così come le ragazze del fioretto. In campo l'Italvolley femminile contro l'Argentina. Tutti gli appuntamenti con gli Azzurri