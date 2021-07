Tokyo 2020: Vince l’Italvolley. Dell’Aquila in finale nel taekwondo

L’atleta azzurro sfiderà il turco Jendoubi alle 14.45 italiane nella categoria 58 kg. Il primo oro in assoluto dei giochi va alla cinese Yang Qian nella carabina. Successo in rimonta per i ragazzi della pallavolo che battono il Canada per 3-2 dopo essere stati sotto 2-0. Delude Fiamingo nella scherma così come il tennis con le eliminazioni di Musetti e Errani. Nel ciclismo su strada oro all'Ecuador con il successo di Carapaz Condividi:

Arriva la prima medaglia per l'Italia già nella prima giornata dopo la cerimonia d'apertura: Vito Dell'Aquila si è infatti qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell'Aquila combatterà alle 21.45 ora locale, le 14.45 italiane. Il primo oro alle Olimpiadi è della Cina, nella carabina donne 10 metri con la favorita Yang Qian che sale sul gradino più alto del podio. Nella notte in campo anche la nazionale maschile di volley che batte il Canada per 3-2 in rimonta. Deludono le ragazze della scherma e il tennis con le eliminazioni al primo turno di Lorenzo Musetti e Sara Errani. Nel ciclismo su strada storico oro per l'Ecuador con Richard Carapaz che arriva davanti allo sloveno Pogacar e al belga Van Aert. (TOKYO: SEI AZZURRI IN QUARANTENA - LA CERIMONIA DI APERTURA).

Italiani in gara approfondimento Olimpiadi di Tokyo, il calendario: date e orari (italiani) delle gare Luigi Samele è in semifinale nella prova di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha battuto nel derby italiano Enrico Berrè per 15-10. Le semifinali sono in programma dalle ore 19 giapponesi (le 12 italiane). Tra le delusioni per l’Italia di questa prima giornata ufficiale delle gare dei Giochi in cui, nei vari sport, verranno disputate complessivamente undici finali, quelle della coppia mista dell'arco Rebagliati-Nespoli, eliminati negli ottavi dall'Olanda senza aver mai dato l'impressione di potercela fare. Svaniscono invece ai quarti di finale le speranze azzurre di medaglia nella prova di spada femminile a Tokyo 2020: sono state infatti eliminate le uniche due italiane che erano ancora in corsa, Rossella Fiamingo e Federica Isola. Fiamingo è stata sconfitta 15-7 dall'estone Lehis, mentre Isola è stata superata all'overtime per 11-10 dalla cinese Sun. Mara Navarria era stata invece eliminata negli ottavi sempre dalla Lehis.

Tennis: ok Sonego e Fognini, fuori Musetti ed Errani approfondimento Olimpiadi, da Roma ’60 a Tokyo 2020: tutti i portabandiera dell’Italia Prima giornata in chiaroscuro per i tennisti azzurri a Tokyo 2020: Sara Errani e Lorenzo Musetti sono le note stonati con la Errani per 6-0 6-1 dalla russa Pavlyuchenkova (che nel corso del match si è sentita male per il caldo ma poi si è ripresa chiudendo la sfida.) e il giovane toscano sconfitto dal n.44 del mondo, l'australiano John Millman. Poi però sono arrivate le prime vittorie con Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che hanno sconfitto due giocatori padroni di casa. Fognini (numero 31 al mondo) ha superato Yuichi Sugita (114 al mondo) per 6-4 6-3 in un'ora e 48 minuti di gioco, mentre Sonego (testa di serie numero 13 del torneo maschile e 26 al mondo), in rimonta, dopo una battaglia lunga tre ore e sette minuti, ha avuto la meglio su Taro Daniel (110 al mondo) per 4-6 7-6 (6) 7-6 (3).

Rimonta per l’Italvolley approfondimento Olimpiadi, vittorie e record dell'Italia nelle precedenti edizioni Positivo l'esordio dei ragazzi del volley che, soffrendo, hanno battuto il Canada al tie-break. Sotto di due set in avvio (26-28; 18-25), i ragazzi di Blengini recuperano vincendo tre set tiratissimi (25-21; 25-18; 15-11) e portando a casa i primi due punti di classifica in un girone che comprende anche la Polonia campione del Mondo, oltre ai padroni di casa del Giappone, l’Iran e il Venezuela. Decisiva la prova dell'esordiente olimpico Alessandro Michieletto, il migliore in campo.

Atleti senza mascherina all’apertura: indaga il Cio leggi anche Olimpiadi Tokyo, sei atleti azzurri in quarantena Intanto il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto sapere che agirà in caso di "palese violazione" delle regole sul Covid-19 in vigore alle Olimpiadi di Tokyo dopo che alcuni atleti e funzionari hanno sfilato senza mascherine durante la cerimonia di apertura. La maggior parte degli atleti e dei funzionari del Kirghizistan e del Tagikistan hanno sfilato - compresi i rispettivi portabandiera - senza la prevista mascherina. Anche i due portabandiera del Pakistan, il tiratore di pistola Khalil Akhtar e il giocatore di badminton Mahoor Shahzad, sono stati avvistati senza mascherina all'interno dello stadio Olimpico. Secondo il Playbook - il libro che contiene le regole – gli atleti devono indossare la mascherina "in ogni momento" e "in tutti i luoghi, ad eccezione durante l'allenamento, la gara e ai pasti". Tuttavia, gli atleti sono stati autorizzati a rimuovere la mascherina all'aperto quando si trovano a piu' di due metri di distanza da altre persone. Tale misura e' fatta per prevenire colpi di calore. Il direttore esecutivo del Cio per i Giochi Olimpici, Christophe Dubi non ha menzionato Nazioni e atleti coinvolti.

Usa: l'83% dei nostri atleti è vaccinato approfondimento Olimpiadi Tokyo, la cerimonia di apertura. Stadio semivuoto "Cinque su sei fra i nostri atleti sono stati vaccinati. Si tratta dell'83%, è un numero sostanzioso e noi siamo soddisfatti cosi'". Lo ha detto, come riferiscono la Nbc e alcuni media giapponesi, il capo medico di Team Usa Jonathan Finnoff rispondendo a una domanda sul caso del nuotatore Michael Andrew. Il medico Usa ha anche fatto notare che la percentuale dei vaccinati fra gli atleti Usa è superiore alla media nazionale, che è del 56%. Il numero degli atleti statunitensi presenti a Tokyo e' di 613, e quindi sono un centinaio quelli non vaccinati.