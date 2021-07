Formula 1: Hamilton vince Gran premio a Silverstone, secondo Leclerc

Il pilota inglese della Mercedes ha conquistato il Gp di casa, decima prova della stagione, nonostante i 10 secondi di penalità che ha dovuto scontare per un incidente al primo giro con Verstappen. L’olandese della Red Bull è uscito dalla vettura, distrutta, visibilmente scosso e leggermente zoppicante ma senza gravi conseguenze. Alla ripartenza dopo la bandiera rossa, il ferrarista è rimasto in testa alla gara fino a due giri dalla fine. Sesta l’altra Ferrari di Sainz Condividi:

Lewis Hamilton su Mercedes vince il Gran premio di Gran Bretagna a Silverstone, decima prova della stagione di Formula 1. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc, che è stata in testa per gran parte della gara e ha ceduto solo a due giri dalla fine. Terza l'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Subito sotto il podio le McLaren di Norris e Ricciardo. Sesta l’altra Ferrari di Sainz. Verstappen, che partiva in pole, si è ritirato al primo giro dopo un incidente - per fortuna senza conseguenze gravi - con Hamilton.

Verstappen subito fuori vedi anche F1, Gp Silverstone: pole di Verstappen nella Qualifica Sprint. VIDEO Alla partenza, Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono ritrovati ruota a ruota nelle prime curve. Ha avuto la peggio l'olandese della Red Bull che, dopo un contatto con la Mercedes del campione del mondo, è uscito fuori dalla pista ed è andato a sbattere con violenza sulle barriere, distruggendo la sua vettura. È entrata la safety-car e la gara è stata sospesa con bandiera rossa. Dopo la grande botta, Verstappen è uscito da solo dalla macchina: visibilmente scosso e leggermente zoppicante, è stato prima accompagnato in ambulanza al centro medico del circuito di Silverstone per verificare le sue condizioni di salute - definite buone - e poi portato in ospedale per una tac alla testa. I commissari di gara hanno aperto un’indagine sull’incidente per stabilire le responsabilità: Hamilton è stato sanzionato con 10 secondi di penalità.

La ripresa della gara leggi anche F1, Lewis Hamilton rinnova il contratto con Mercedes fino al 2023 Il Gran premio è poi ripartito di nuovo dalla griglia, con la Ferrari di Leclerc in pole davanti alla Mercedes di Hamilton e l’altra Ferrari di Sainz settima. A metà gara, dopo il pit-stop di Leclerc e lo stop di Hamilton per la scontare la penalità, la classifica vedeva il ferrarista sempre primo, davanti alla Mercedes di Bottas e a quella di Hamilton. Sesta l'altra Rossa di Sainz. Al 40esimo giro, ordine di scuderia in casa Mercedes: Bottas ha fatto passare Hamilton. È iniziata così la sfida tra il campione inglese e Leclerc per la vittoria finale. Il ferrarista ha resistito in testa fino a due giri dalla fine, quando ha rischiato di andare fuori pista e Hamilton ne ha approfittato per sorpassarlo e conquistare il successo in casa.

Leclerc: "Ho dato tutto quello che avevo" approfondimento Ferrari, tutti i piloti degli ultimi 40 anni. FOTO "Non sono del tutto soddisfatto, ho dato tutto quello che avevo ma non è stato sufficiente", ha commentato Charles Leclerc alla fine della gara, non nascondendo il dispiacere per aver dovuto dire addio alla vittoria a due giri dalla fine. "Non mi aspettavo - ha aggiunto il pilota monegasco della Ferrari - di poter lottare per la vittoria. Nel complesso siamo stati più forti del solito. Sono molto orgoglioso della squadra, stiamo lavorando e dobbiamo continuare così".