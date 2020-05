Ferrari, tutti i piloti degli ultimi 40 anni. FOTO

8/24

Nel 1987 ad Alboreto viene affiancato il giovane austriaco Gerhard Berger, proveniente dalla Benetton. Correrà in rosso per tre stagioni, cogliendo alcune importanti vittorie, fra cui quella di Monza ’88, a poche settimane dalla morte di Enzo Ferrari. Passa alla McLaren nel 1990, ma torna a Maranello per altre tre stagioni nel ’93.