F1, Gp Silverstone: pole di Verstappen nella Qualifica Sprint

Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position del GP di Silverstone di Formula 1. Si tratta di una sessione di qualifiche storica: per la prima volta è stata testata la novità della Qualifica Sprint (Sprint Qualifying), un format rivoluzionario per stabilire la griglia di partenza del giorno dopo. Il pilota olandese, nel GP di domani in Gran Bretagna, partirà davanti a Hamilton e Bottas. Quarta la Ferrari di Leclerc, undicesima quella di Sainz.

Come funziona la Qualifica Sprint leggi anche F1, Lewis Hamilton rinnova il contratto con Mercedes fino al 2023 A inizio stagione, Formula 1 e FIA avevano stabilito un cambiamento regolamentare con l'introduzione della Qualifica Sprint per tre weekend di gara della stagione in corso. Il primo di questi è stato Silverstone, poi si replicherà a Monza e in un terzo weekend ancora da stabilire: se convincerà potrebbe essere estesa a più GP nel 2022. Cambia il format dell'intero fine settimana: il venerdì pomeriggio, dopo 60 minuti di libere, si tengono le qualifiche per formare la griglia di partenza della gara Sprint che invece si svolge poi il sabato pomeriggio. In sostanza la Sprint si corre sui 100 chilometri (a Silverstone sono stati 17 giri) senza sosta e assegna punti ai primi tre classificati: 3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo. Non è previsto punto extra per il giro veloce e questi punti si sommano a quelli della domenica. L'ordine di arrivo della Sprint determina la griglia di partenza del GP, che a Silverstone scatterà domenica alle 16 italiane.