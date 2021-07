F1, Lewis Hamilton rinnova il contratto con Mercedes fino al 2023

E' ufficiale: l'attuale campione in carica della Formula 1 e il team di Brackley staranno ancora insieme per altri due anni. "Lui resta", il messaggio social con cui la scuderia tedesca ha dato il primo annuncio

"Lui resta", il messaggio con cui la scuderia tedesca ha dato la notiza. Sembra destinata invece a finire l'avventura di Valtteri Bottas (in arrivo Russell), mentre è ancora da definire il futuro del team principal Toto Wolff. "Sono entusiasta che continueremo la nostra partnership per altri due anni", è stato il commento di Hamilton in una nota ( SPECIALE HAMILTON ).

Il Gran Premio d'Austria

approfondimento

F1, GP Stiria: vince Verstappen davanti a Hamilton. HIGHLIGHTS

Una notizia in generale non proprio inattesa, ma arrivata un po' a sorpresa nel sabato di Spielberg, dove è in palio la nona pole position della stagione. Una mossa della Mercedes per ricompattare le fila in un momento complicato, dove la Red Bull è davanti nelle due classifiche e il pilota britannico sta faticando a tenere il ritmo di Max Verstappen. Ma insomma, la storia tra Lewis e la Mercedes continua e la sfida agli avversari è stata così rilanciata.