Golf, infortunio per Francesco Molinari: niente Olimpiadi di Tokyo

Francesco Molinari deve dire addio alle Olimpiadi di Tokyo. Il golfista italiano si è infortunato "nei recenti impegni agonistici", e ciò "non gli consentirà di recuperare in tempo per partecipare all'evento a cinque cerchi", spiega il Coni. "L'Italia Team ha chiesto di poter sostituire Molinari con Renato Paratore ed attende il via libera da parte della Federazione Internazionale per effettuare la sostituzione", fanno sapere dal Comitato olimpionico (GIOCHI, TUTTO QUELLO DA SAPERE - IL CALENDARIO DEGLI ITALIANI - GLI ATLETI ITALIANI IN GARA - ANCHE SINNER RINUNCIA).