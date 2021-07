Olimpiadi, Sinner rinuncia: "Mi concentro sulla mia crescita"

L'annuncio del tennista azzurro su Instagram. "Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori. Sento che questa sia la scelta migliore per il mio futuro", ha scritto

L'annuncio inaspettato arriva venti giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi. Il tennista Jannik Sinner non parteciperà ai Giochi di Tokyo. Una scelta certamente dolorosa per l'azzurro, maturata dopo una stagione sull'erba non all'altezza delle sue aspettative. "La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei - ha confessato l'atleta altoatesino - e devo concentrarmi sulla mia crescita".

"Ho bisogno di tempo"

Dichiarazioni rilasciate su Instagram, dove in un post si rivolge direttamente al suo pubblico. "Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori - ha scritto -. Sono pronto a mettermi ancora di più in gioco per migliorare. Sono sincero con voi e spero che potrete capire il mio ragionamento dietro a questa decisione. Sento che questa sia la scelta migliore per il mio futuro".

La delusione di Wimbledon

Dopo l'eliminazione al primo turno a Wimbledon, Sinner preferisce mettersi momentaneamente da parte e prendere tempo per tornare più forte di prima. "Rappresentare il mio Paese - ha dichiarato - è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni". Non è comunque l'unico tennista ad aver rinunciato alle Olimpiadi: anche Rafa Nadal, Dominic Thiem e Serena Williams hanno agito allo stesso modo. Nella squadra azzurra sarà sostituito da Lorenzo Musetti, che si aggiunge a Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi e Jasmine Paolini.