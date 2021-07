Italia-Inghilterra, i rigoristi inglesi scelti da un algoritmo

Secondo il quotidiano spagnolo, che cita fonti della Federcalcio inglese, a decidere per conto dell'allenatore chi avrebbe calciato (ossia Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka) sarebbero stati alcuni scienziati basandosi su anni di elaborate analisi Condividi:

Nella finale di Euro 2020 persa contro l'Italia (GLI HIGHLIGHTS - IL FOTORACCONTO), il ct inglese Gareth Southgate avrebbe scelto i cinque rigoristi, nonché l'ordine di battuta, con un algoritmo. A sostenerlo è il quotidiano El País, che cita fonti della Federcalcio inglese. Il giornale spagnolo sottolinea che su "30 calciatori che hanno tirato un rigore in questi Europei, solo Saka e Sancho hanno meno di 22 anni. Inoltre, Saka non ne aveva mai tirato uno in tutta la sua carriera" (IL FILM DELL'EUROPEO). A decidere i cinque rigoristi (ossia Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka) per conto dell'allenatore sarebbero stati alcuni scienziati, sotto la direzione della federazione, basandosi su anni di elaborate analisi sui dati.

Il precedente leggi anche Gareth Southgate e la "maledizione" dei rigori Secondo El País, gli esperti hanno seguito un metodo basato su modelli matematici, conosciuti come Big Data, provenienti dal baseball, il più lineare dei giochi di squadra. Non è la prima volta che Southgate ne approfitta: il precedente è quando l'Inghilterra ha battuto la Colombia ai rigori nei Mondiali 2018 in Russia.