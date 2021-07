Agli Europei di calcio del 1996 in Inghilterra Gareth Southgate, attuale allenatore della nazionale, sbagliò da giocatore il rigore decisivo nella semifinale contro la Germania, che si disputò proprio allo stadio di Wembley

Dal 1996 al 2021. Dal campo alla panchina, stesso stadio (Wembley), stessa competizione (Europei di calcio). E un brutto rapporto con i rigori. Protagonista è sempre Gareth Southgate, oggi allenatore dell'Inghilterra sconfitta ai rigori in finale dall'Italia, nel 1996 25enne difensore centrale della nazionale inglese battuta in semifinale dagli 11 metri dalla Germania (poi campione d'Europa). Proprio con un rigore - sbagliato - da Gareth Southgate. Lo stesso Southgate che nella finale con l'Italia ha scelto di fare entrare dalla panchina a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari quelli che riteneva essere due "rigoristi" (Rashford e Sancho) e che invece dal dischetto hanno fallito.