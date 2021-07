Euro 2020, inglesi lanciano una petizione: “Rigiochiamo la partita"

LONDRA -Persino il tabloid britannico “The Sun” li definisce tifosi inglesi “disperati”: sicuramente non si arrendono all’idea di avere perso. Sulla piattaforma online Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere che venga rigiocata la finale di Wembley contro l’Italia. Motivo? La ormai famosa trattenuta di capitan Giorgio Chiellini contro il giovanissimo attaccante dell’Arsenal Bukayo Saka che ha fatto il giro del web in un’infinità di meme diversi. Per un numero cospicuo di tifosi inglesi, Chiellini avrebbe dovuto essere punito con un cartellino rosso e non giallo, ma soprattutto, l’azione di Saka avrebbe potuto portare l’Inghilterra avanti e chiudere lì la partita. Coloro che non si rassegnano alla sconfitta sono convinti che l’arbitro ci abbia favorito.

No al razzismo

Ma se questa petizione fa sorridere, c’è n’è un’altra, su un tema molto più serio, molto più importante e che sta ricevendo decisamente molte più sottoscrizioni. Sempre su Change.org è partita una gara per manifestare solidarietà a Marcus Rashford, Bukayo Saka and Jadon Sancho: i tre ragazzi di colore che hanno sbagliato a calciare i rigori e che sono stati oggetto di violenti attacchi razzisti sui social network (oltre mille i tweet cancellati, numerosi gli account sospesi). A Manchester, un murale dedicato a Rashford è stato vandalizzato, ma molti cittadini sono accorsi a portare un fiore, un biglietto, per coprire la parte sfregiata. Il premier Boris Johnson, così come il principe William, l’arcivescovo di Canterbury e lo stesso ct della nazionale Gareth Southgate hanno condannato l’accaduto.

La sottoscrizione si avvia a superare un milione di firme.