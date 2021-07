Europei, Uefa: "Disgustoso il razzismo contro i giocatori inglesi"

"La Uefa condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell'Inghilterra sui social media dopo la finale dell'Europeo, per i quali non c'è spazio nel calcio nè nella società", così la Uefa sul proprio profilo Twitter, aggiungendo: "sosteniamo la richiesta dei giocatori e della Federazione inglese per punizioni dure il più possibile". Twitter e Facebook hanno assicurato che si sforzeranno di cancellare i commenti razzisti riversati sulle loro piattaforme contro tre giocatori neri della nazionale inglese. I commenti, rivolti a Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, sono oggetto di una inchiesta della polizia e sono stati condannati unanimemente. (LA FINALE DI WEMBLEY - MATTARELLA COME PERTINI. LE FOTO)