Wimbledon, Berrettini e Sonego conquistano gli ottavi

I due tennisti azzurri hanno superato gli avversari in tre set: 6-4, 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti di gioco per Berrettini, 6-3, 6-4, 6-4 in un'ora e 47 minuti per Sonego. Era dal 1955 che non c’erano due italiani nella seconda settimana del torneo di Londra. Il romano incontrerà uno tra Ivashka e Thompson, il torinese il vincente della sfida tra Federer e Norrie