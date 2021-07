Wimbledon, Fognini eliminato al terzo turno

Gli italiani a Wimbledon

Fognini era uno dei tre azzurri che erano riusciti ad approdare al terzo turno di Wimbledon. Per il tennista ligure è la sesta eliminazione a Londra in questa fase. Per l’Italia restano in corsa Berrettini e Sonego, che saranno in campo domani: Berrettini troverà dall'altra parte della rete lo sloveno Aljaz Bedene, n.64 del ranking, Sonego si giocherà un posto negli ottavi con l'australiano James Duckworth, n.91. Niente da fare, invece, per Gianluca Mager - sconfitto al secondo turno dall'australiano Nick Kyrgios - e nel tabellone femminile per Camila Giorgi, eliminata dalla ceca Karolina Muchova. Wimbledon, in corso sui campi in erba dell'All England Club, è il terzo Slam stagionale.