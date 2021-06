Olimpiadi Tokyo, Laurel Hubbard prima atleta transgender a partecipare

La sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard è stata selezionata per far parte della squadra nazionale dei Giochi Olimpici di Tokyo diventando la prima atleta transgender a gareggiare all'evento dopo che i requisiti di qualificazione sono stati modificati. In una nota il Comitato Olimpico della Nuova Zelanda ha dichiarato che Hubbard gareggerà nella categoria femminile di 87 kg. L’atleta 43enne aveva gareggiato in gare di sollevamento pesi maschile prima della transizione avvenuta nel 2013.