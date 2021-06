Olimpiadi 2021 a Tokyo, il Presidente: "Non possiamo più rinviare"

Seiko Hashimoto, presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020, esclude che possano esserci altri rinvii a causa della pandemia da Covid-19. Intanto nel paese sono arrivati i primi atleti in vista dei Giochi

Non ci saranno altri rinvii delle Olimpiadi di Tokyo saltate nel 2020 a causa della pandemia. "Non possiamo rinviare ancora" ha detto Seiko Hashimoto, presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020, in un'intervista con la stampa giapponese citata dal quotidiano britannico Guardian, escludendo così di fatto la possibilità che le Olimpiadi rimandate lo scorso anno a causa della pandemia possano essere cancellate o ulteriormente

rinviate.