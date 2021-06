Euro 2020, gli Azzurri cantano "Notti Magiche": è nuovo inno. VIDEO

Notti magiche per la Nazionale italiana. Tre vittorie consecutive, nessun gol subito e primo posto conquistato nel Gruppo A degli Europei 2020. E gli Azzurri festeggiano. Dopo la vittoria 1-0 contro il Galles (LE FOTO), il capitano Chiellini e i compagni hanno cantato a squarciagola l’inno dei Mondiali di Italia ’90 – “Notti Magiche”, appunto- davanti all’hotel Parco dei Principi, quartier generale della squadra in questi primi giorni di torneo giocati in casa, all’Olimpico di Roma. Lorenzo Insigne ha acceso la cassa portatile da cui sono uscite le note della canzone di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e tutti i compagni lo hanno seguito, cantando per i tifosi radunati davanti all’albergo.