Cristiano Ronaldo sposta bottigliette di Coca Cola. Crollano le azioni

Un gesto che è costato oltre 4 miliardi di dollari. Cristiano Ronaldo durante la conferenza stampa degli Europei 2021 di lunedì, ha allontanato due bottigliette di Coca Cola. Il capitano del Portogallo ha rimosso dall’inquadratura le lattine della famosa bevanda, che è anche sponsor della competizione europea di calcio, con una smorfia di disappunto. Subito dopo il titolo della Coca Cola è crollato dell’1,6% in Borsa, un calo che ha causato perdite per miliardi di dollari.

Durante la conferenza alla vigilia di Ungheria-Portogallo, Ronaldo ha guardato le bevande sul tavolo e ha sospirato infastidito. Dopo aver messo via le due lattine, l’attaccante della Juventus ha alzato una bottiglietta di acqua, dicendo in portoghese: “Acqua… bisogna bere acqua”.

All'apertura del mercato azionario in Europa, il titolo della Coca-Cola sfiorava i 56,18 dollari. Ma dopo la conferenza di Ronaldo, il prezzo delle azioni è crollato a 55,22 dollari. Secondo quanto riportato dal Guardian , in termini economici la Coca Cola ha perso oltre 4 miliardi di dollari: il suo valore di mercato infatti è passato da 242 miliardi di dollari a 238 miliardi.

L’alimentazione di Ronaldo

leggi anche

Europei 2021, Ungheria-Portogallo 0-3. Francia-Germania 1-0. VIDEO

Nel 2008 l’attaccante era anche stato testimonial per uno spot della Coca Cola. Ma negli anni ha rivoluzionato il suo stile di vita. Come ha lui stesso dichiarato più volte, il 36enne segue una rigida dieta che non prevede zuccheri, alcol o bevande gassate. Unito all’allenamento intensivo, il suo regime alimentare gli permette di essere sempre in perfetta forma fisica per i match.