Roland Garros, Musetti si ritira al quinto set contro Djokovic

Nel match degli ottavi di finale, il 19enne toscano ha iniziato alla grande portandosi avanti di due set, vinti entrambi al tie break, poi è crollato alla distanza. Il serbo ha rimontato dominando il terzo e quarto set. Nel quinto set, con Nole avanti 4-0, il giovane italiano ha dato forfait per un guaio fisico. Ora tocca a Sinner contro Rafa Nadal

Lorenzo Musetti sfiora l'impresa con Novak Djokovic agli ottavi del Roland Garros. Il 19enne di Carrara, all'esordio in uno Slam, si è ritirato nel quinto set (7-6, 7-6, 1-6, 0-6, 0-4) per un guaio fisico dopo aver dominato per oltre due ore il numero 1 del mondo. Musetti ha stupito tutti vincendo i primi due set al tie break, ma poi è crollato alla distanza. Djokovic ha dominato il terzo e il quarto set. E nel quinto era avanti 4-0 quando Musetti ha dato forfait. Il serbo vola ai quarti dove sfiderà Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto affrontare Roger Federer agli ottavi. Ma lo svizzero ha deciso di ritirarsi e "ascoltare" il proprio corpo. La giornata prosegue con la sfida tra Rafa Nadal e Jannik Sinner. L’altoatesino prova a fare l’impresa contro il maiorchino, padrone della terra rossa alla caccia del 14esimo trionfo a Parigi.

La cronaca del match tra Djokovic e Musetti vedi anche Tennis, Federer si ritira dal Roland Garros, Berrettini ai quarti Dopo un’ora e un quarto di battaglia, Musetti ha vinto il primo set al tie break (7-6) e si tratta del primo set perso da Djokovic a Parigi in questa edizione del torneo. L’azzurro si ripete nel secondo set, vinto di nuovo 7-6 al tie break. Il terzo set è un monologo del serbo che in appena 23 minuti porta a casa un netto 6-1. Il copione prosegue identico nel quarto set, in cui a Djokovic bastano 17 minuti per vincere 6-0, con un Musetti in evidente calo fisico. Nel quinto set il serbo continua a spingere e si porta sul 4-0. Musetti a quel punto, stremato e con problemi fisici, ha optato per il ritiro.