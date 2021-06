Tennis, Federer si ritira dal Roland Garros, Berrettini ai quarti

Il campione svizzero ha spiegato di non voler accelerare la strada del recupero dopo un anno di stop e due interventi al ginocchio. Un ritiro che si traduce nell’approdo automatico ai quarti per il giocatore romano. Raggiungono gli ottavi anche gli altri due azzurri in gara, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che domani dovranno vedersela contro due mostri sacri della terra rossa, Novak Djokovic e Rafa Nadal Condividi:

Avrebbe dovuto affrontare agli ottavi di finale Matteo Berrettini, testa di serie numero 9, ma dopo il lungo e combattuto match contro il tedesco Dominik Koepfer in quattro set, Roger Federer, 40 anni ad agosto, ha annunciato il forfait. Il campione svizzero ha spiegato di non voler accelerare la strada del recupero dopo un anno di stop e due interventi al ginocchio. Un ritiro che si traduce nell’approdo automatico ai quarti per il giocatore romano.

Musetti e Sinner agli ottavi approfondimento Tennis, Roland Garros: Musetti, Sinner e Berrettini volano agli ottavi Gli altri due azzurri in gara, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, dovranno invece affrontare lunedì gli ottavi contro due mostri sacri della terra rossa: il toscano affronterà Novak Djokovic, che superando il terzo turno per la dodicesima volta di fila in questo torneo ha realizzato una striscia da record per l'era Open; l'altoatesino invece dovrà provare a fare abdicare Rafa Nadal, 13 volte Re di Parigi. Tre italiani nei migliori 16 del Roland Garros è una cosa che non si era mai vista nell'era del tennis open.