F1, Gp Baku: vince Perez, 2° Vettel 3° Gasly. Fuori Verstappen

La sesta prova del Mondiale di Formula1 va a Sergio Perez (Red Bull), al termine di una gara ricca di colpi di scena nel finale. Nel Gp di Baku, in Azerbaigian, il suo compagno di squadra Max Verstappen - a lungo al comando - è protagonista di un incidente sul rettilineo d'arrivo durante il 46esimo giro (su 51 totali): un problema alla gomma posteriore sinistra lo manda a muro. Safety car, bandiera rossa, gara sospesa a due giri dalla fine, ripartenza (standing start) e vittoria di Perez. Secondo Vettel (Aston Martin), terzo Gasly (AlphaTauri). Il ferrarista Charles Leclerc, partito dalla pole , termina quarto. Ottavo Sainz. Lewis Hamilton, che al momento della ripartenza era secondo, nel tentativo di superare Perez va lungo e finisce la gara 15esimo ( LA CRONACA MINUTO PER MINUTO ).

Il ricordo di Mansour Ojjeh e Max Mosley

vedi anche

F1, qualifiche Gp Azerbaigian: pole di Leclerc: gli highlights. VIDEO

Prima della gara, sulla pit lane si è osservato un minuto di silenzio in memoria di due protagonisti del mondo della Formula1: l'imprenditore franco-saudita Mansour Ojjeh, azionista della McLaren dal 1984, morto a 68 anni e Max Mosley, ex presidente della Fia, scomparso a 81 anni. Zak Brown, a.d. della McLaren, ha spiegato che la morte di Ojjeh "è stata devastante" per la scuderia: "Mansour è rimasto impresso nel cuore e nell'anima di questa squadra per quasi 40 anni, ed è stato un fattore intrinseco del suo successo. Era un vero pilota in tutti i sensi. Ultracompetitivo, determinato, appassionato e, forse la sua caratteristica distintiva, era sportivo. Non importa l'intensità della battaglia, Mansour ha sempre messo lo sport al primo posto".