F1, Gp Montecarlo: Leclerc costretto al ritiro. Comanda Verstappen

Un problema "al semiasse sinistro, impossibile da riparare entro la partenza" ha obbligato Charles Leclerc al ritiro nel gran premio di Montecarlo, prima ancora del via. Lo fa sapere il box della Rossa. La gara vede al momento in testa Max Verstappen (Red Bull), partito dalla prima posizione in griglia al posto del collega monegasco. Dietro di lui Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren) e Sergio Perez (Red Bull). Lewis Hamilton (Mercedes) settimo. Pit stop disastroso per Valtteri Bottas, mentre era secondo: la gomma anteriore destra non esce e il finlandese abbandona la corsa.

Leclerc, dalla pole al ritiro

Nella giornata di ieri, 22 maggio, Leclerc aveva conquistato la pole position, ma nel finale delle qualifiche era finito in barriera danneggiando la vettura e il cambio, che non è stato sostituito per non incorrere in penalità (cinque posizioni in meno alla partenza). Oggi, prima del via, 'doccia fredda' per il monegasco durante il giro di ricognizione: problemi alla vettura e ritiro. In mattinata la scuderia aveva fatto sapere che tutto andava bene: "A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position".