F1, qualifiche Gp Azerbaigian: pole di Leclerc: gli highlights. VIDEO

La Ferrari Charles Leclerc ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran premio di F1 di Baku in Azerbaigian. Il pilota monegasco partirà quindi davanti a tutti nella gara di domani. Per lui si tratta della seconda pole consecutiva dopo quella di Montecarlo. Ha realizzato il miglior tempo sul giro in 1:41.218, staccando di 232 millesimi il campione del mondo Lewis Hamilton. In seconda fila Max Verstappen con la Red Bull e Pierre Gasly sull'Alpha Tauri. Le qualifiche si sono concluse con un paio di minuti di anticipo a causa del contatto fra Yuki Tsunoda, il giapponese dell'Alphatauri, con Carlos Sainz. Niente di grave, vetture appena danneggiate, ma fine dei giochi per la griglia di partenza. Sainz in quel momento aveva il quinto miglior tempo, dunque partirà dalla terza fila, al suo fianco la McLaren di Lando Norris. In quarta fila Sergio Perez su Red Bull e Tsunoda. Quinta fila per l'Alpine di Fernando Alonso e la Mercedes di Valtteri Bottas.