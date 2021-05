Formula 1, morto lo storico presidente Fia Max Mosley

Impegnato a migliorare la sicurezza in pista

leggi anche

F1, Gp Monaco: vince Verstappen, 2° Sainz. Ritiro per Leclerc. VIDEO

Fu costretto a lasciare l’automobilismo nel 2009, non ricandidandosi alla presidenza della Fia dopo che nel 2008 fu travolto da uno scandalo sessuale. Considerato tra i dirigenti più importanti del motorsport, è riuscito a far crescere, anche grazie alla collaborazione con l'ex patron del Circus Bernie Ecclestone, la Formula 1 moderna soprattutto dal punto di vista della sicurezza in pista.