C'è tempo fino all’1 giugno, poi Roberto Mancini dovrà ridurre a 26 la lista dei convocati per gli Europei 2021. L'elenco al momento è di 28 giocatori, e ci sono esclusioni eccellenti come quella di Kean e del portiere Cragno. Fuori anche Castrovilli, Biraghi e Grifo, così come Ferrari e Raspadori, “ceduto” all'Under 21, ma che potrebbe tornare in ballo all'ultimo momento. Ci sono poi due novità rispetto a coloro che sono stati chiamati per lo stage dei giorni scorsi in Sardegna, ovvero i neocampioni continentali per club Jorginho ed Emerson Palmieri

I convocati agli Europei 2021